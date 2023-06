Mancini saluta Berlusconi: «E’ un giorno difficile e triste». Il ct della Nazionale ha parlato della morte dell’ex presidente rossonero

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di TMW della morte di Silvio Berlusconi. Ecco le parole del ct sull’ex presidente rossonero:

«C’è grande dispiacere, Berlusconi per lo sport e per la politica è stato un uomo straordinario. Oggi è un giorno molto triste. Un ricordo personale? Ce ne sono tanti, penso ad un derby quando vincemmo e lui entrò negli spogliatoi per farci i complimenti. Era molto sportivo. Tutta la mia carriera è stata legata a Berlusconi presidente del Milan. E’ un giorno difficile e triste, un uomo che ha rappresentato tanto per l’Italia. Mai contattato? No, ne aveva più bravi di giocatori».

