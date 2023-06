Mancini punge l’U21: «Deve essere più vicino alla Nazionale»

Roberto Mancini ha parlato degli Azzurri in occasione della nuova campagna promozionale della Regione Marche.

«L’Under 21 deve essere più vicina alla Nazionale maggiore, soprattutto in questo momento in cui abbiamo bisogno di ragazzi da inserire nella nostra squadra per il futuro. Abbiamo ceduto dei giocatori all’Under 21 perché per noi è importante andare alle Olimpiadi, la speranza è quella di passare il gruppo perché in questo modo aumentano le chance di essere a Parigi 2024, un obiettivo da centrare. Marche come Nazionale? C’è un grande gruppo di lavoro. A volte nel calcio le cose non vanno come uno si aspetta, ma questo fa parte del lavoro. Quando si lavora seriamente, poi, i risultati arrivano».