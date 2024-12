Malore Bove, gesto da applausi del Milan Primavera: «Forza Edo» – FOTO

Malore Bove, gesto da applausi del Milan Primavera per il giovane della Fiorentina prima della partita con la Roma: «Forza Edo» – FOTO

Il malore accusato da Bove in Fiorentina Inter ha sconvolto il calcio italiano per diverse ore, fino alle buone notizie arrivate in giornata sulle condizioni del giocatore.

Il Milan Primavera, prima della partita persa contro la Roma, si è reso protagonista di un gesto da applausi mostrando una maglia con la scritta “Forza Edo“.