Malinovskyi appoggia Zelenskyi: «Gli ucraini sono tutti dalla sua parte»

Le parole di Malinovskyi sulla guerra in Ucraina: «Vogliamo vivere in pace a casa nostra, vogliamo vivere in Europa»

Ruslan Malinovskyi ha partecipato ad una serata di ai Colli di Bergamo Golf per la sua Malinovskyi Charity, una organizzazione che si occupa di raccogliere fondi per la popolazione Ucraina. Raggiunto dai giornalisti ha parlato così.

ZELENSKYI – «Vorrei dirgli che è sulla strada giusta e tutti in Ucraina sono dalla sua parte. Se chiedete a chiunque tra i miei connazionali, vi risponderanno che Zelenskyi non e’ scappato ma ha mandato un messaggio a tutta la Nazione: significa che vogliamo vivere in pace a casa nostra, vogliamo vivere in Europa e, con l’Europa, farci affari. Questa scelta noi Ucraini l’abbiamo già fatta».