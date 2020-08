Maldini sul rinnovo di Calhanoglu: «Presto potrebbe arrivare l’accordo»

Paolo Maldini ha parlato del rinnovo di Hakan Calhanoglu. L’incontro con il procuratore avverrà molto presto

Paolo Maldini ha parlato in conferenza insieme a Massara e Gazidis anche del futuro di Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del centrocampista turco potrebbe arrivare molto presto: «Ci vedremo con l’agente nelle prime settimane di settembre e cercheremo di trovare un accordo».

Sugli obiettivi di mercato: «Credo che dovremmo agire solamente nei ruoli dove pensiamo di migliorare e per giocatori che reputiamo superiori a quelli che hanno concluso lo scorso campionato. Chi arriverà non lo farà per fare numero ma solo per migliorare le qualità complessive della squadra».