Maldini su rinnovo Pioli: «L’uomo giusto per la squadra che vogliamo»

Paolo Maldini ha commentato all’interno del comunicato ufficiale la decisione del Milan di rinnovare il contratto con Pioli

«Stefano si è fatto avanti per diventare Head Coach in un momento molto difficile. Abbiamo sempre detto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo visto le prove che la qualità e la professionalità sempre ripagare. Stefano è l’uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: successo, giovane e affamato».