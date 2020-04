Maldini: «Sono milanese e milanista, non potevo sognare carriera migliore»

Il dirigente rossonero Paolo Maldini è intervenuto nella serata di ieri in diretta su Instagram insieme a Christian Vieri

Lontano dal Milan? – «Pensando a quello che è successo, 25 anni di carriera, quanto ho vinto, direi di no. Sono milanese, milanista, la storia di mio padre è una storia grandissima, è stato il primo capitano ad alzare la Champions. I miei figli hanno giocato qui. E’ una storia talmente bella, mi sono realizzato come calciatore e uomo qui. Non avrei potuto sognare una carriera migliore. Per andar via avrei dovuto voler andare via io la società avrebbe dovuto essere interessata a vendermi e nessuna delle due condizioni si è verificata».