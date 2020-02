Maldini: «Siamo giovani, la base del Milan del futuro c’è già»

Paolo Maldini nel post partita ha commentato la prestazione del Milan e le decisioni dell’arbitro. Ecco le sue parole

Paolo Maldini nel post partita ha commentato la prestazione del Milan e le decisioni dell’arbitro. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: «La gara era sotto controllo, abbiamo giocato meglio ma non abbiamo saputo gestire alla giusta maniera. Fastidio per il rigore, nelle scorse partite abbiamo cercato di capire i ragionamenti degli arbitri ma questa volta non capiamo la scelta di non guardare il Var. Bastava chiamarlo e perdere 30 secondi. Quell’episodio ha cambiato la partita».

Sulla squadra: «Siamo una squadra giovane che fatica a tenere i 90 minuti. Oggi buona parte delle colpe sono nostre, eravamo in assoluto controllo e abbiamo gestito male la superiorità numerica. Il Milan deve essere coraggioso e andare in campo per vincere. Siamo in costruzione, abbiamo sofferto in tante partite ma la base del Milan c’è già».

Su Gabbia: «Gabbia ha fatto dei miglioramenti incredibili. Arrivato dalla Lucchese ha saputo alzare il livello allenandosi con noi. Ha conquistato la fiducia di Giampaolo prima e di Pioli dopo. Anziché intervenire sul mercato abbiamo deciso di dargli fiducia».

Sul Var: «Il Var è stato usato due volte oggi, ma non capisco perché con il rigore non sia successa la stessa cosa. Romagnoli prende la palla, andandolo a rivedere si capisce questo».