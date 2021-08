Maldini: «Rinnovo Kessie? Dobbiamo agire seguendo la sostenibilità»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato prima della partita contro la Sampdoria del rinnovo di Franck Kessie

Paolo Maldini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul rinnovo di Franck Kessie ai microfoni di Dazn. Le sue parole nel prepartita di Sampdoria-Milan.

«Credo che ci sia una linea comune parlando di un rinnovo e di un acquisizione. Dobbiamo agire seguendo la sostenibilità, senza andare oltre certe linee dettate dalla proprietà. Nel passato lo abbiamo fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi di giocatori che non abbiamo potuto fare, sia le acquisizioni andranno fatte seguendo questo spirito. Non parto poi su preconcetti per i giocatori o riguardo a calciatori che hanno giocato in altri campionati, sono aperto a tante soluzioni»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE