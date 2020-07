Maldini: «Parlo spesso con Gazidis. Il futuro? Non so se rimango»

Paolo Maldini ha parlato del proprio futuro al Milan. Tanti i dubbi sul destino del dirigente rossonero per le prossime settimane

Paolo Maldini ha parlato del proprio futuro al Milan. Tanti i dubbi sul destino del dirigente rossonero per le prossime settimane:«Questa squadra ha già dimostrato con il suo allenatore e i suoi dirigenti di sentire poco le distrazione dall’esterno. Non sono cose nuove, si è fatto il callo. La dimostrazione di professionalità di questo gruppo è di alto livello. Il mio futuro come ambasciatore? Questo non lo so, voglio arrivare bene a questo finale di stagione al 2 agosto. Possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni e poi penseremo al futuro.

Voglio rimanere? Una domanda difficile. io ho avuto un padre capitano per molti anni e anche io qualcosa ho vinto, mio figlio gioca con questa maglia. Diciamo che sono legato a questa società. Parlo con Gazidis spesso, il futuro si decide a fine stagione».