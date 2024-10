Maldini Milan, Di Stefano spiega: «Una figura come lui manca, ecco perchè»

Maldini Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato la situazione dei rossoneri citando l’ex DT: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha dichiarato:

PAROLE – «Dal punto di vista generale, il tifoso medio del Milan pensa sia una follia non avere un Maldini al Milan. Ma la proprietà fa le proprie scelte, giuste o sbagliate che siano. Quest’anno sta venendo a mancare una figura come Maldini, ma anche uno come Massara. Il Milan potrebbe vincere, ma mancherebbe sempre una figura come lo è stato Maldini qui. In molti pagherebbero per avere una storia come quella che è stata Maldini con questi colori».