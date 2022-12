Maldini e Massara volontari per un giorno: l’evento con OSF. Il tweet sull’evento e le parole dei due dirigenti

Maldini e Massara volontari per un giorno. I due dirigenti del Milan hanno indossato il grembiule e hanno partecipato all’evento “Volontario all’Opera per un giorno”, come riportato sui loro profili social.

Paolo Maldini e Frederic Massara dell'@acmilan indossano il grembiule di OSF e partecipano a “Volontario all’Opera per un giorno”.

Una mattinata tra i servizi di Opera San Francesco e servendo pasti caldi alla Mensa di corso Concordia

Campioni nello sport e di generosità Grazie pic.twitter.com/N2wbrNNN1q — Opera San Francesco (@opera_francesco) December 6, 2022

LE PAROLE – «Abbiamo svolto un’oretta di volontariato ed è stata un’esperienza bella e toccante. Credo che serva anche per tenere i piedi per terra. Un’esperienza che ci ha riempito il cuore. Opera San Francesco è dignità», ha detto Maldini; Massara ha aggiunto: «Molto bello. Abbiamo toccato con mano questa realtà di tutti questi volontari dell’Ofs che è vicina alle persone in difficoltà che sono molte. Opera San Francesco è necessaria».