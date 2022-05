Maldini e il rapporto col figlio Daniel: «Nello spogliatoio viene apprezzato»

Paolo Maldini parla così del rapporto con il figlio Daniel e del suo impatto nello spogliatoio del Milan. Le sue dichiarazioni

Paolo Maldini ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del direttore tecnico e leggenda del Milan sul figlio Daniel:

FESTEGGIAMENTI CON DANIEL – «A Reggio Emilia durante la premiazione a un certo punto ho sentito lo speaker che annunciava il 25, Florenzi. Allora ho realizzato e mi sono detto: ‘Adesso tocca a Daniel, che bello’. L’ ho visto venirmi incontro con gli occhi bassi. Non mi guardava dritto. Lo sapevo, fa sempre così. Ci siamo dati un cinque un po’ sfuggevole. Il giorno dopo l’ho rivisto qui in salotto. Gli ho detto: ‘Oh Dani, complimenti’. Ci siamo abbracciati. Ed è finita lì».

SITUAZIONE DANIEL MALDINI NELLO SPOGLIATOIO: SITUAZIONE DIFFICILE? – «No, perché è un bravissimo ragazzo che sa stare al suo posto. Viene apprezzato per quello che è. E poi il campo parla chiaro. Se tu non sei adatto per quel tipo di livello i tuoi compagni lo riconoscono subito. Questo per Daniel non succede. Poi è chiaro che deve crescere ma la sua autonomia di pensiero e di vita è chiara all’interno del gruppo».