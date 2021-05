Maldini: «Donnarumma vuole giocare la Champions. Avanti con Pioli»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Milan Juventus, Paolo Maldini ha così parlato del big match in programma questa sera e non solo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Milan Juventus, Paolo Maldini ha così parlato del big match in programma questa sera e non solo. Le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica rossonera:

JUVE MILAN – «Stiamo bene e naturalmente molte volte questa sfida in passato voleva dire Scudetto quindi c’è ancora da crescere. Non era nei nostri obiettivi ritrovarci in queste condizioni, ma lavoriamo per superarlo».

DONNARUMMA – «L’ho visto bene, sereno e determinato. Dobbiamo pensare da dove arriva questo giocatore che è cresciuto nelle giovanili e per poco non mi ha soffiato il record di precocità. Ha chiaramente voglia di giocare la Champions e questa sera vuole fare il massimo per riuscirci».

L’IMPORTANZA DELLA GARA – «Stasera ci giochiamo la stagione. Tutte le squadre in lotta al momento vincendo tutte le partite possono qualificarsi. Come si vince? In questi casi sicuramente l’esperienza a certi livelli aiuta ma anche essere giovani porta un’incoscienza che può essere determinante».

AVANTI CON PIOLI – «Non è stata una richiesta ad inizio anni quella di qualificarci in Champions League, avendo fatto una stagione in crescendo è assolutamente corretto dire che Pioli non sia in discussione».