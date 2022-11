Maldini: «Derby? All'inizio li soffrivo, ora...»

Paolo Maldini ha parlato a Milan Tv dicendo la sua su vari argomenti partendo dal record di 56 presenze nei derby di Milano

Paolo Maldini ha parlato a Milan Tv dicendo la sua su vari argomenti partendo dal record di 56 presenze nei derby di Milano:

«È bello, piacevole. Avendo giocato più partite di tutti nel Milan è anche normale, sarei dovuto rimanere fuori per infortunio parecchie volte per non avere questo record. Il Derby e altre partite come Milan-Juve o al suo tempo Milan-Napoli potevano darti una carica emotiva diversa. Questa carica emotiva, soprattutto nei primi anni, mi ha un pochino limitato. Mi ricordo che nei primi 2-3 derby non sono riuscito a fare una partita di alto livello. Poi una volta abituatomi a quel tipo di stress è diventata la partita che aspettavo di più. Alla fine viviamo per vivere quelle emozioni»