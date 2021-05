Maldini: «Ci crediamo. Non arrivare in Champions sarebbe un peccato»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha così parlato a pochi minuti dal match decisivo tra Atalanta e Milan di questa sera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha così parlato a pochi minuti dal match decisivo tra Atalanta e Milan di questa sera: «Ci crediamo. Speriamo di chiudere un cerchio oggi a Bergamo. Dopo quello che abbiamo fatto non arrivare in Champions sarebbe un grande peccato. Una squadra per diventare davvero forte deve diventare più stabile. Su questo bisogna ancora lavorare».

RICHIESTE SOCIETA’ – «La società ci ha chiesto tante cose e le abbiamo fatte praticamente tutte. Non arrivare in Champions sarebbe un grande peccato, anche se la società non ce l’ha chiesta».

TIFOSI – «Il Milan con i tifosi avrebbe fatto 60-70mila spettatori. Sarebbero stati un grande aiuto».