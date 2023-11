Maldini e l’aneddoto su Leao: «Mi chiese di fare uscire il disco prima della partita. Io gli dissi…». Le parole dell’ex giocatore

L’ex capitano e presidente del Milan Maldini è intervenuto al PoretCast parlando di Leao.

LEAO – «Rafa è un grande talento, aldilà che faccia calcio, modello o cantante, ha qualcosa di importante. Leao mi ha chiesto di far uscire il disco due giorni prima della partita, gli ho risposto che non era un problema ma avrebbe dovuto segnare due gol il sabato, non segnò ma fece assist (ride ndr). La cosa più bella di questi anni sono proprio i rapporti personali, lui è arrivato dal Lille, era un grande talento ma doveva ancora dimostrare. Il rapporto che si crea con loro è la cosa più bella che ti rimane, più dei trofei e delle partite vinte. Sono sempre dei rapporti personali, ti metti a disposizione per formare questi ragazzi».

