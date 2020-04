Malagò: «Un conto è allenarsi, un altro giocare una partita»

Il presidente del CONI parla della questione relativa alla ripresa degli allenamenti e della Serie A; un tema che divide sempre di più.

Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parla degli scenari possibili in relazione alla ripresa dei campionati e della Serie A in particolare: «Sono felice che le squadre siano messe in condizione di potersi allenare ma una cosa è allenarsi, un’altra giocare una partita».

Secondo il presidente del CONI, dunque, la ripresa del calcio giocato non è così prossima come potrebbe sembrare: «Se si parla del calcio in generale, fino ai dilettanti, ci sarebbe un movimento spaventoso di gare. Non credo che le stesse cose che possono fare le società di Serie A, anche in B e in C riuscirebbero a garantirle».