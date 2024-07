Malagò risponde a UEFA e FIFA: «Bisogna fare tutte le possibili RIFLESSIONI. Meglio mettere acqua sul fuoco…». La lettera

Giovanni Malagò ha parlato a margine del Consiglio nazionale delle minacce di Uefa e Fifa per l’Italia sull’Emendamento Mulè con la possibile esclusione delle squadre italiane, tra cui il Milan, in Europa.

LA RISPOSTA – «È una lettera che fa riflettere e sulla quale fare delle considerazioni. Non penso che non ci siano responsabili né che il nostro Paese sia l’unico in cui ci sono delle dinamiche di interpretazione o discussione su temi di politica sportiva. In questo preciso momento storico, in cui siamo testa e cuore sulla spedizione di Parigi, ne avremmo fatto volentieri a meno. Non c’è nulla di definitivo nel modo più assoluto. L’emendamento, che sarà riformulato, né tantomeno la lettera di FIFA e UEFA comportano azione e controazione. Bisogna fare tutte le possibili riflessioni anche perché siamo l’Italia e siamo la nazione ospitante degli Europei del 2032. Meglio mettere acqua sul fuoco perché non mi sembra un vantaggio per nessuno adottare politiche diverse».