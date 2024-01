Maini crede nel Milan: «Ha ripreso a correre. Leao ha subito un’involuzione e se fossi Pioli cercherei stimoli altrove». Le parole dell’ex rossonero

L’ex di Milan e Bologna Jimmy Maini ha parlato a TMW Radio del prossimo scontro tra le due squadre e ha analizzato anche tanti aspetti della stagione rossonera.

SU MILAN BOLOGNA – «Il Milan è in ripresa. Aveva deluso, soprattutto nel cammino europeo. In campionato ha ripreso a correre. Non è del tutto fuori dal discorso Scudetto, ma i punti da recuperare non sono pochi».

FINE DEL CICLO DI PIOLI – «Di solito dopo tre anni è più difficile per un allenatore rinnovarsi e dare qualcosa di nuovo. Lui addirittura è arrivato a cinque e sta facendo grandi cose. Se fossi in lui cercherei altri stimoli altrove».

SU LEAO – «Quest’anno ha alternato più in negativo rispetto al solito. Credo che abbia subìto un’involuzione e un incupimento. Non è più spensierato come prima. Vorrei sbagliarmi, ma se così fosse farebbe bene a cambiare aria».

IBRA MOTIVATORE – «Bisognerebbe viverla dall’interno per potersi esprimere a dovere. Sarà forse una coincidenza, ma Ibra sta determinando anche da spettatore, con la sua personalità, carisma e leadership».