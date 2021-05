Maignan su Maldini: «Non posso dire tutto quello che ci siamo detti»

Il nuovo portiere rossonero Mike Maignan è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la Nazionale francese

«Se ho parlato con Leao e Rabiot ? Si, si. Cosa mi ha dettto Maldini ? Non posso dirvi tutto. Ma so che è un progetto molto ambizioso. So che posso dare qualcosa in più (…) Il Milan è uno dei più grandi club del mondo».