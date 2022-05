Maignan su Ibrahimovic: «E’ un esempio per tutti: ha stretto i denti per centrare l’obiettivo…». Le parole del portiere rossonero

Mike Maignan ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del portiere rossonero:

«Mi ha fatto i complimenti per il titolo con il Lilla, ma mi ha spiegato che in Italia era tutta un’altra cosa e che al Milan c’era più pressione. Ibrahimovic è un esempio per tutti. Anche lui, come me, ha stretto i denti per centrare l’obiettivo come si era ripromesso. Spero torni presto con noi»