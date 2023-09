Maignan o Sportiello? Pioli ha sciolto il dubbio per Cagliari-Milan. Le ULTIME notizie verso la partita di domani

Domani il Milan andrà in scena a Cagliari nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ancora qualche dubbio di formazione per Pioli, anche per quanto riguarda la porta.

Come riportato da Sky Sport, dovrebbe toccare ancora a Sportiello a difendere i pali della porta dei rossoneri, con Maignan che potrà beneficiare di un altro turno di riposo per riprendere la condizione ottimale.