Maignan sfida Milinkovic-Savic: Napoli Milan anche tra i pali. La finale passa dalle loro parate

Maignan e la sfida nella sfida con Milinkovic-Savic: l’accesso alla finalissima di lunedì passa anche dalle parate dei due portieri

L’Al-Awwal Park di Riad si prepara a diventare il teatro di una parata di stelle. La prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan non è solo il confronto tattico tra Allegri e Conte, ma una vera e propria esibizione di campioni: dai polmoni di McTominay alla classe senza tempo di Luka Modric, fino alla fisicità di Rabiot e Højlund. Eppure, i riflettori di questa mattina sono puntati sulle estremità del campo.

Portieri saracinesche: Il duello Maignan-Milinkovic

Come evidenziato da «La Gazzetta dello Sport», il destino della qualificazione potrebbe passare proprio dai guantoni dei due numeri uno. Il titolo del quotidiano è emblematico: «La sfida di Milinkovic e Maignan, specialisti dei rigori».

In una competizione che, in caso di parità al 90′, non prevede i tempi supplementari ma proietta le squadre direttamente sul dischetto, avere due “pararigori” seriali rappresenta un’assicurazione sulla vita:

Mike Maignan: Nonostante le voci sul futuro e le parole di Costacurta sulla sua “sostituibilità”, il francese resta un pilastro del Milan. La sua capacità di ipnotizzare gli avversari dagli undici metri è leggendaria e Allegri conta sul suo carisma per blindare la porta rossonera.

Nonostante le voci sul futuro e le parole di Costacurta sulla sua “sostituibilità”, il francese resta un pilastro del Milan. La sua capacità di ipnotizzare gli avversari dagli undici metri è leggendaria e Allegri conta sul suo carisma per blindare la porta rossonera. Vanja Milinkovic-Savic: Il gigante serbo del Napoli sta vivendo una stagione di grazia. La sua imponente struttura fisica, unita a riflessi felini, lo rende uno degli ostacoli più difficili da superare nell’intero panorama della Serie A.

Lotteria o 90 minuti?

Se il giornalista Marinozzi invocava una gestione perfetta per evitare cali di tensione, la presenza di due specialisti del genere suggerisce che anche un pareggio sofferto potrebbe essere trasformato in vittoria grazie a un guizzo tra i pali. Il Milan, che attende con ansia rinforzi come Füllkrug e osserva profili difensivi come Gila, sa che stasera la solidità deve partire dal suo estremo difensore.

In un match dove «chi cade si fa male», i guantoni di Maignan e Milinkovic potrebbero fare la differenza tra il volo verso la finale e un amaro ritorno in Italia.