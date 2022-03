Maignan, parla Rossi: «Per diventare un top mondiale deve fare questo». Le parole dell’ex portiere rossonero

Sebastiano Rossi su Tuttosport parla così di Mike Maignan.

Le sue parole: «È un buon portiere, di quelli che fanno parate importanti quando servono. È sveglio tra i pali, oltre agli interventi decisivi, quando ha la palla improvvisa sempre, non è statico. Molti suoi colleghi tendono a fare sempre la medesima giocata se sono in possesso del pallone. È bravo con i piedi, è bravo con le mani. Per poter diventare uno dei più forti al mondo, bisogna anche vincere qualcosa. Quindi io aspetterei, ma è sulla strada buona».