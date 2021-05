Maignan, prevista nel pomeriggio la firma a Casa Milan: i dettagli

Mike Maignan è atteso questo pomeriggio, intorno alle ore 17 a Casa Milan, per sottoscrivere il contratto quinquennale che lo legherà al Milan

Mike Maignan è atteso questo pomeriggio, intorno alle ore 17 a Casa Milan, per sottoscrivere il contratto quinquennale che lo legherà al Milan con uno stipendio di 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.

Il portiere ex Lille si è sottoposto a tutte le visite mediche di rito, comprese le idoneità, e dopo una pausa in albergo dove ha pranzato si recherà in via Aldo Rossi per cominciare ufficialmente la propria avventura in rossonero.