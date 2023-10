Maignan risponde a Zangrillo: «Entrata assassina? Spero tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato». Le parole del portiere francese

Mike Maignan attraverso una storia instagram ha commentato le parole di Zangrillo. Ecco le parole del portiere rossonero:

«Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri, è stato un azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole ma in nessun caso un assasinio. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato».