Maignan a DAZN: «Tutte le parate sono state importanti. Paragoni con l’anno dello scudetto? No e vi spiego perchè»

Maignan, portiere del Milan, ha commentato a DAZN l’importante vittoria nel derby contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Mike Maignan, premiato come MVP assoluto del Derby grazie alle sue prodezze, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Milan 0-1, analizzando la vittoria e le sue prestazioni.

Le parate decisive

Il portiere rossonero ha sottolineato l’importanza di ogni intervento per il risultato finale:

La tua parata preferita di stasera? “Tutte. Ognuna era importante per tenere la porta inviolata. Abbiamo sofferto tutti insieme, quando giochiamo così possiamo fare risultati positivi. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare”.

Il paragone scudetto e la cautela

A Maignan è stato ricordato che l’ultima volta che un portiere rossonero parò un rigore nel Derby (Tatarusanu), il Milan vinse lo Scudetto. Il francese, tuttavia, mantiene la cautela:

Sai che l’ultima volta che un portiere ha parato un rigore nel derby, c’era Tatarusanu, poi a fine anno avete vinto lo scudetto? Non dobbiamo fare questo paragone. È positivo per stasera, ma ci sono ancora tante giornate. Dobbiamo prendere queste cose positive per continuare a lavorare e andare avanti”.