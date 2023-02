Maignan o Tatarusanu? L’opinione di Nosotti

Marco Nosotti, noto giornalista, ha parlato del possibili ritorno tra i pali del Milan di Mike Maignan al posto di Tatarusanu

Ospite a Sky, Marco Nosotti ha parlato così del ballottaggio tra Maignan e Tatarusanu in vista di Milan–Atalanta:

«È una situazione complessa perché il ruolo è complesso; fai un errore e lo paghi, molto di più che in altre zone di campo. Tatarusanu ha fatto 16 partite di Serie A, subendo 22 gol e ha fatto 4 clean sheet. Questo Milan viene da tre vittorie per 1 a 0. Vittorie in cui sono state ritrovate certezze e solidità attraverso una risposta tecnico-tattica differente, con la difesa a 3. Pioli ha detto che è un qualcosa che vedremo ancora per altre partite».