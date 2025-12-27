Maignan Milan, il punto sulla trattativa e l’incredibile 2025 del numero uno. Segui gli aggiornamenti

Il futuro di Mike Maignan, l’estremo difensore francese leader carismatico e colonna portante della retroguardia, resta il tema più caldo in via Aldo Rossi. Il capitano dei rossoneri si trova infatti al centro di un complesso intrigo di mercato: senza un accordo per il prolungamento entro il termine della stagione, il rischio di perderlo a parametro zero diventerebbe realtà, permettendo al calciatore di accordarsi con un nuovo club già dal prossimo gennaio.

Rottura o fumata bianca? La strategia di Igli Tare

Dopo mesi caratterizzati da gelo tra le parti e dialoghi apparentemente interrotti, negli ultimi tempi si registra una ripresa dei contatti. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese celebre per la sua risolutezza e la capacità di blindare i top player, sta lavorando intensamente per trovare un punto d’incontro che soddisfi le ambizioni del portiere e le esigenze del Diavolo. L’obiettivo della società è chiaro: evitare un nuovo “caso” svincolati e garantire a Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ricostruire un ciclo vincente basato sulla solidità difensiva, la certezza di contare ancora sul suo numero uno.

Un 2025 da record: i numeri di “Magic Mike”

Analizzando l’anno solare che volge al termine, l’importanza di Maignan per la formazione milanista emerge con forza dai dati statistici. Il portiere ha collezionato ben 48 presenze totali, suddivise tra le 34 in campionato, le 7 in Coppa Italia, le 4 in Champions League e la partecipazione alla Supercoppa Italiana.

Con un totale di 4156 minuti giocati, il bilancio parla di 44 gol subiti e ben 15 clean sheet, a dimostrazione della ritrovata compattezza sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri. A impreziosire il 2025 ci sono due rigori paratidecisivi in questa stagione: il primo a Paulo Dybala nel successo per 1-0 contro la Roma, e il secondo a Hakan Calhanoglu nel derby vinto di misura contro l’Inter. Nonostante i soli 198 minuti saltati per infortunio, il francese ha dimostrato una tenuta fisica affidabile, incassando appena due ammonizioni.

Il ruolo di Allegri nella permanenza del francese

Il pressing di Igli Tare è supportato dalla stima incondizionata di Allegri, che considera il francese non solo un paratutto, ma il primo regista della squadra. Per il club meneghino, confermare Maignan significherebbe lanciare un segnale di potenza a tutta la Serie A. La trattativa prosegue e le prossime settimane saranno decisive per capire se il matrimonio tra il Diavolo e il suo muro continuerà ancora a lungo.