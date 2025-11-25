Maignan Milan, contro l’Inter è stato la 150esima vittoria! Protagonista assoluto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan festeggia un traguardo di assoluto prestigio per uno dei suoi pilastri: Mike Maignan non è solo un eccellente portiere, ma è ormai una vera e propria garanzia di successo. Secondo quanto riportato dall’autorevole piattaforma statistica Opta, l’estremo difensore francese ha appena registrato la sua 150ª vittoria personale nelle sfide disputate nei cinque grandi campionati europei. Un numero che sottolinea la costanza di rendimento e la mentalità vincente di un atleta fondamentale.

Un Percorso di Eccellenza tra Francia e Italia

Il record non è arrivato per caso, ma è il frutto di un percorso di crescita sbalorditivo. Gran parte di queste 150 affermazioni sono state conseguite tra la Ligue 1 e la Serie A. La prima fase cruciale della sua carriera lo ha visto protagonista in Francia con il Lille, squadra con cui ha coronato la sua avventura vincendo a sorpresa il titolo di Campione di Francia nella stagione 2020/2021. In quell’anno, il portiere francese si affermò come uno dei migliori prospetti europei, guadagnandosi il trasferimento in Italia, alla corte del Diavolo.

L’impatto con la Serie A e con la maglia dei rossoneri è stato immediato e devastante. Maignan, soprannominato Magic Mike per le sue parate decisive, è stato l’autentico baluardo del Milan che ha conquistato lo Scudetto nel 2021/2022, un trionfo atteso per undici lunghissimi anni. Il suo ruolo di leader tecnico ed emotivo è cresciuto esponenzialmente, rendendolo di fatto insostituibile.

Il Ruolo di Maignan nel Nuovo Progetto Tecnico

L’eccezionale portiere, noto anche per la sua abilità nel gioco con i piedi e le sue rimesse precise, rappresenta una certezza assoluta per la nuova guida tecnica del club di Via Aldo Rossi. Con Massimiliano Allegri subentrato come nuovo allenatore del Milan, e con Igli Tare che ha assunto l’incarico di nuovo Direttore Sportivo, la presenza di un top player come Maignan è cruciale.

Allegri, tecnico toscano di grande esperienza e pragmatismo, considera il numero uno francese il punto di partenza imprescindibile per ogni costruzione difensiva. Allo stesso modo, Igli Tare, dirigente stimato per la sua visione strategica, sa che la solidità tra i pali è l’asset più prezioso per puntare a competizioni di alto livello. La sua 150ª vittoria è dunque non solo un successo personale, ma un simbolo della continuità vincente che il nuovo corso del Milan intende perseguire. I tifosi rossoneri possono contare sul loro numero uno per scrivere altre pagine di storia.