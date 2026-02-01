Maignan Milan, il messaggio ai tifosi del capitano rossonero dopo la firma del rinnovo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan blinda il suo numero uno e lancia un segnale fortissimo al campionato e all’Europa. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, il Diavolo ha annunciato il rinnovo contrattuale di Mike Maignan, l’estremo difensore francese classe 1995 considerato tra i migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, che si lega ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2031.

Un pilastro per il nuovo Milan di Allegri e Tare

L’operazione, portata a termine con successo dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese esperto e carismatico, conferma la volontà della società di mantenere i propri campioni. Tare ha lavorato intensamente per blindare il Capitano rossonero, elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese noto per la sua attenzione alla solidità difensiva, considera infatti Maignan un elemento imprescindibile non solo per le parate, ma per la capacità di guidare l’intero reparto arretrato.

I numeri di un leader: dalla parata allo Scudetto

Come riportato dalla fonte ufficiale AC Milan, “Magic Mike” ha collezionato finora 188 presenze con la maglia della società meneghina. Arrivato nel 2021, il portiere transalpino è stato il grande protagonista della conquista del 19° Scudetto e della recente Supercoppa Italiana 2024. Già eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22, Maignan è oggi un pilastro anche della Nazionale francese, dove ha ereditato l’eredità di Lloris con autorità.

Leadership e futuro: il messaggio ai tifosi

Oltre ai numeri, è la leadership a fare la differenza. Il portiere ha voluto celebrare la firma con un emozionante post su Instagram, ribadendo il suo profondo senso di appartenenza. Per i rossoneri, questo rinnovo rappresenta la pietra miliare del progetto tecnico di Allegri e della visione dirigenziale di Tare. Blindare un leader di tale caratura fino al 2031significa voler continuare a scrivere pagine leggendarie nella storia del Diavolo, puntando con decisione verso la seconda stella e nuovi trionfi internazionali.