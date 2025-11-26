Maignan Milan, la cura Filippi funziona: rigori parati, carisma ritrovato e quel segreto in allenamento

Maignan Milan: il francese torna decisivo grazie alla cura del nuovo preparatore, Allegri esalta il lavoro sui rigori e la fiducia è la chiave del rilancio



La porta del Milan è tornata ad essere blindata e il merito non è solo dei riflessi felini del suo proprietario, ma di un lavoro oscuro e prezioso svolto dietro le quinte. Mike Maignan sta vivendo una vera e propria rinascita sportiva e, come sottolinea l’analisi puntuale di Luca Bianchin sulle colonne di gazzetta.it, gran parte del merito va attribuito all’impatto di Claudio Filippi. Il nuovo preparatore dei portieri ha saputo toccare le corde giuste, restituendo ai rossoneri un numero uno migliorato soprattutto mentalmente e nuovamente carismatico. I fatti parlano chiaro: Magic Mike è tornato a compiere parate decisive che portano punti pesanti, come gli interventi su Neres nel recupero contro il Napoli, su Gatti contro la Vecchia Signora, su Zappacosta a Bergamo e sulla punizione di Hernani.

Maignan e il retroscena a Milanello

Ma l’aspetto più eclatante di questa metamorfosi riguarda i calci di rigore. Dopo un digiuno che durava dal 2023, Maignan ha ricominciato a ipnotizzare gli avversari dagli undici metri, neutralizzando in un solo mese due specialisti assoluti come Dybala e Calhanoglu. Un rendimento che ha spinto Massimiliano Allegri a elogiare pubblicamente il suo collaboratore:

PAROLE – «Claudio Filippi è il migliore in questo, è molto bravo a preparare i portieri sui rigori». Una fama confermata anche dal passato, ricordando le parole di Luca Marchegiani che, sotto la gestione Filippi al Chievo, arrivò a parare cinque rigori consecutivi.

Secondo Bianchin, il rapporto tra i due va oltre il campo: Filippi sarebbe stato addirittura decisivo per convincere Maignan a rimanere al Milan in estate. C’è una stima professionale profonda: Mike si fida ciecamente e riconosce nel preparatore un livello altissimo. Il segreto di questa nuova efficienza? Chi frequenta Milanello svela che in questa stagione Maignan fa meno cose in allenamento, ma in modo più preciso. Filippi, tecnico molto analitico e attento alla postura secondo la tradizione italiana, ha asciugato il superfluo esaltando le doti naturali e il gioco con i piedi del francese. Se Maignan sia oggi il miglior portiere del campionato è materia di dibattito (con Svilar come serio contendente), ma che sia nettamente migliorato rispetto alle ultime due stagioni è ormai un fatto incontrovertibile.