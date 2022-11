Maignan, il Milan ci aveva visto lungo. No alla Francia ma pronto a gennaio . Il caso Benzema dà ragione ai rossoneri

Come scrive Tuttosport quando Maignan si è rifatto male, con un dolore in un punto diverso rispetto a quello che aveva sentito durante il primo tempo di Francia-Austria di Nations League, la sua testa ha pensato subito al Mondiale che stava per sfumare ma anche al bene del Milan.

Perché i rossoneri, che subito avevano capito che le chance erano pari allo zero ed è anche per questo che hanno subito spiegato a Maignan come fosse necessario un percorso preciso, senza possibilità di bruciare le tappe, per arrivare a una piena guarigione anche a discapito della non convocazione per la Coppa del Mondo.

Nel braccio di ferro tra il Milan e la nazionale francese in merito al recupero fisico di Mike Maignan dall’infortunio al soleo del polpaccio sinistro ne è uscito vincitore il club rossonero. Una scelta lungimirante da parte del club rossonero visto quello che è successo a Benzema: il portiere sarà a disposizione di Maignan.