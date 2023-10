Maignan Milan, lavori in corso per il rinnovo del contratto del portiere. Ma c’è distanza tra le parti: il punto

Il Milan continua a lavorare per cercare l’intesa con Maignan per il rinnovo del contratto. L’obiettivo è quello di prolungare l’attuale accordo in scadenza nel 2026 di almeno un paio d’anni con un importante ritocco dell’ingaggio.

Ed è proprio su questo aspetto che si giocherà la partita. Al momento c’è distanza tra la richieste dell’agente del francese (8 milioni a stagione) e l’offerta del Milan (che non andrebbe a superare i 7 milioni annui tra parte fissa e bonus).