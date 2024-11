Maignan Milan, il club si complimenta con Mike dopo Italia Francia: «Il suo zampino è stato decisivo per la vittoria». Il messaggio al portiere

Il Milan attraverso il suo sito ha fatto i complimenti a Maignan dopo la vittoria della Francia contro l’Italia a San Siro.

IL MESSAGGIO DEL MILAN A MAIGNAN – Sarà stato lo stadio di San Siro, magari quell’aria di Derby anche in Nazionale avendo sia nella propria squadra che in particolare come avversario qualche giocatore nerazzurro, probabilmente e semplicemente Mike Maignan ha fatto Mike Maignan. Lo zampino del portiere rossonero, decisivo grazie a una grande parata nel finale, ha permesso alla Francia di consolidare la vittoria, di battere e ancor più importante superare l’Italia – comunque già sicura della qualificazione – nella sesta e conclusiva giornata di Nations League.

Il 3-1 dei Bleus “pareggia” lo stesso punteggio azzurro di Parigi, vale la vetta a pari merito nel girone (a quota 13) ma con una differenza reti complessiva migliore. Tradotto: primo posto verso i Quarti in programma a marzo. Maignan, impiego pieno e nessuna colpa in occasione del gol di Cambiaso (provvisorio 1-2), ha messo in evidenza la sua reattività per distendersi e respingere il mancino potente di Kean