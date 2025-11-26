Maignan Milan, Fabrizio Romano chiarisce la situazione! E sull’interesse dell’Inter… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan, il fenomenale portiere francese e pilastro della formazione del Diavolo, continua a tenere banco nel calciomercato. Nonostante le prestazioni eccezionali che lo hanno consacrato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, la trattativa per il rinnovo contrattuale con i Rossoneri risulta essere, al momento, “assolutamente bloccata”.

A fare chiarezza sul clamore mediatico delle ultime ore è intervenuto Fabrizio Romano (fonte citata), il giornalista esperto di calciomercato, che ha fornito un quadro informativo aggiornato. Romano conferma la fase di stallo del dialogo con la dirigenza, ma smorza le indiscrezioni che avevano fatto tremare i tifosi rossoneri in merito a un possibile passaggio sponda Inter.

Nessun Contatto con i Nerazzurri: Maignan Concentrato sul Milan

Nelle ultime 24 ore, infatti, erano circolate voci su un desiderio dell’Inter di prendere l’estremo difensore a parametro zero in estate, ripetendo un traumatico “caso Calhanoglu”. Romano è stato categorico: “con il massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che ci siano discorsi in piedi o anche solo pensieri tra l’Inter e Mike Maignan”. L’esperto ha inoltre aggiunto che non è partita una “vera e propria macchina” di contatti diretti o dietro le quinte tra il giocatore e i rivali nerazzurri.

La concentrazione totale di Maignan, il numero uno francese, è sul Milan. Il campo lo sta raccontando in modo inequivocabile: le sue parate decisive, in particolare i rigori parati contro la Roma e nel derby contro l’Inter, segnano il percorso virtuoso del Diavolo in questo campionato, confermandolo come perno assoluto della squadra.

Il Compito di Allegri e Tare: Evitare l’Addio a Zero

Nonostante la smentita sulle sirene interiste, la situazione del rinnovo bloccato resta una priorità assoluta per il club. È qui che entrano in gioco Massimiliano Allegri, il nuovo e influente allenatore, e Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo.

Allegri, forte del suo carisma e del rapporto umano con il giocatore, è chiamato a proseguire il suo lavoro di persuasione sul fronte sportivo. Tare, il capace DS, deve invece sbloccare il fronte economico, proponendo una cifra all’altezza del top player per evitare che, in assenza di un accordo, altri top club europei possano inserirsi nella corsa per assicurarsi Maignan a zero. Il tempo stringe e il Milan deve chiudere l’affare per blindare il suo campione.