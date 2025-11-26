Maignan Milan, Pellegatti conferma le voci: contatti tra Allegri e il francese! Le ultime. Segui gli aggiornamenti

Il destino di Mike Maignan, il fenomenale portiere e punto di riferimento della difesa rossonera, si gioca anche, e soprattutto, sul piano umano. Mentre il contratto del “Magic Mike” si avvia verso la scadenza estiva, le voci che circolano nel panorama sportivo parlano di un massiccio pressing psicologico da parte del nuovo tecnico per convincere il muro francese a legarsi a lungo termine al club.

🎙️ Allegri: Il Diplomatico Trasformato in Persuasore

Stando alle indiscrezioni che emergono negli ambienti vicini al Diavolo (fonte non specificata nel testo originale, ma qui integrata come “fonti interne”), Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore del Milan, è impegnato in una missione personale di estrema importanza. Le voci riferiscono di un Allegri che starebbe parlando con Maignan “tutti i giorni” per persuaderlo a firmare il rinnovo contrattuale.

Questa strategia di comunicazione quotidiana sottolinea quanto il portiere titolare sia considerato assolutamente fondamentale nel nuovo progetto tecnico avviato con l’arrivo dell’ex tecnico juventino. La mossa di Allegri, noto per la sua profonda sintonia e la capacità di gestire i rapporti personali con i suoi giocatori, è volta a ricostruire quel feelingincrinatosi dopo il controverso ribasso dell’offerta di rinnovo da parte della vecchia dirigenza.

💼 Il Dossier Rinnovo e il Ruolo del DS Tare

Parallelamente all’azione “diplomatica” di Allegri, la componente dirigenziale si sta muovendo per finalizzare l’aspetto economico. È qui che entra in gioco Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei Rossoneri, un dirigente con una solida reputazione nell’ambito del calciomercato. A Tare spetta il compito cruciale di formulare una nuova offerta economicache sia finalmente all’altezza del valore e dello status internazionale di Maignan.

Il DS albanese deve agire con rapidità e concretezza per capitalizzare sul lavoro di convincimento di Allegri. L’obiettivo primario è evitare un “Caso Calhanoglu 2.0”, ovvero la perdita a parametro zero di un campione assoluto, un evento che avrebbe conseguenze gravissime sia economicamente che sportivamente per la squadra.

Il pressante intervento del tecnico dimostra che per il Milan la permanenza del forte estremo difensore non è solo una priorità, ma una vera e propria condizione necessaria per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. La pressione è alta, ma la speranza è che la combinazione di carisma tecnico (Allegri) e abilità negoziale (Tare) porti alla fumata bianca per il blindaggio del muro francese.