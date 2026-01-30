Maignan vicino alla firma, poi Loftus Cheek: altri tre rinnovi sull’agenda del Milan. Modric discorso a parte

Maignan manca solo la firma, poi sarà il momento di Loftus. Altri tre giocatori sono in trattativa con il Milan

Il futuro del Milan si costruisce oggi, partendo dalle fondamenta. La dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per blindare i pilastri della formazione titolare e garantire continuità al progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione del gruppo i suoi marchi di fabbrica. Secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Tuttosport, l’agenda dei rossoneri è fitta di appuntamenti cruciali per i prolungamenti contrattuali.

Maignan e Loftus-Cheek: fumata bianca in arrivo

Il primo nome della lista è quello di Mike Maignan. Il portiere francese, autentico leader carismatico e considerato tra i migliori interpreti al mondo nel ruolo per riflessi e abilità nell’impostazione dal basso, è ormai prossimo alla firma. Una volta blindato l’estremo difensore, toccherà a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, un vero gigante capace di abbinare una straripante forza fisica a inserimenti offensivi letali, è un punto fermo della mediana del Diavolo e il rinnovo appare come una naturale conseguenza del suo rendimento.

Difesa e attacco: i nodi Tomori, Pavlovic e Pulisic

La strategia della società non si ferma qui. Sull’agenda del club meneghino figurano altri tre nomi di primissimo piano:

Fikayo Tomori : Il centrale britannico, rapido nei recuperi e aggressivo nell’uno contro uno, è l’anima della difesa rossonera.

: Il centrale britannico, rapido nei recuperi e aggressivo nell’uno contro uno, è l’anima della difesa rossonera. Strahinja Pavlovic : Il giovane difensore serbo, un corazziere mancino noto per la sua grinta e l’abilità nel gioco aereo, ha convinto tutti per la personalità mostrata.

: Il giovane difensore serbo, un corazziere mancino noto per la sua grinta e l’abilità nel gioco aereo, ha convinto tutti per la personalità mostrata. Christian Pulisic: L’esterno statunitense, “Capitan America” per i suoi tifosi, si è rivelato fondamentale grazie alla sua tecnica sopraffina e alla capacità di saltare l’uomo.

Il rebus Luka Modric

Infine, resta aperta la questione legata a Luka Modric. Il fuoriclasse croato, intramontabile regista e Pallone d’Oro capace di disegnare traiettorie invisibili agli altri, avrà l’ultima parola sul proprio destino. Sarà il giocatore stesso a decidere se restare a Milano per un’altra stagione o intraprendere un nuovo percorso, forte della stima incondizionata di tutto l’ambiente.