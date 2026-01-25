Connect with us

HANNO DETTO

Maignan: «Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi le braccia? Sappiamo che ogni punto pesa»

Published

1 ora ago

on

By

Maignan

Maignan nel post partita di Roma Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto si è visto questa sera in campo

Mike Maignan nel post partita di Roma-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN, il rossonero ha commentato la sfida andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma così:

SULLA PARTITA«Volevamo i tre punti, abbiamo trovato una squadra tosta difficile giocare contro di loro a casa loro. Abbiamo tenuto il primo tempo, è un peccato non aver chiuso meglio dopo il gol. Un rigore contro che non possiamo commentare, è già passato».

POLEMICO SUL RIGORE«Cosa deve fare Bartesaghi? Deve tagliarsi le braccia? Poteva allora anche fischiare il secondo su Pulisic».

LOTTA CHAMPIONS«Per i primi quattro posti ci sono tante squadre forti, sappiamo che ogni punto pesa».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×