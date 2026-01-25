Maignan: «Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi le braccia? Sappiamo che ogni punto pesa»

Maignan nel post partita di Roma Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto si è visto questa sera in campo

SULLA PARTITA – «Volevamo i tre punti, abbiamo trovato una squadra tosta difficile giocare contro di loro a casa loro. Abbiamo tenuto il primo tempo, è un peccato non aver chiuso meglio dopo il gol. Un rigore contro che non possiamo commentare, è già passato».

POLEMICO SUL RIGORE – «Cosa deve fare Bartesaghi? Deve tagliarsi le braccia? Poteva allora anche fischiare il secondo su Pulisic».

LOTTA CHAMPIONS – «Per i primi quattro posti ci sono tante squadre forti, sappiamo che ogni punto pesa».