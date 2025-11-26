Maignan Inter, arriva la smentita secca di Fabrizio Romano: nessuna trattativa in corso con i nerazzurri, i tifosi del Milan possono respirare

Maignan Inter: Fabrizio Romano fa chiarezza e spegne le voci su un possibile tradimento, ma il nodo rinnovo con il Milan resta tutto da sciogliere



Nel vortice di indiscrezioni che circonda il futuro di Mike Maignan, una notizia arriva a portare un po’ di serenità nell’ambiente rossonero, scosso dalle recenti voci di un possibile approdo del portiere ai rivali storici dell’Inter. Dopo ore di sussurri preoccupanti, è intervenuto direttamente l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano per fare chiarezza definitiva sulla posizione dell’estremo difensore francese. La sua analisi è netta e non lascia spazio a interpretazioni ambigue, spegnendo sul nascere quello che per i tifosi del Diavolo sarebbe stato un vero e proprio incubo sportivo.

Romano, attraverso i suoi canali ufficiali, ha voluto precisare con forza la realtà dei fatti: «Con il massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che ci siano discorsi in piedi, o anche solo pensieri, tra l’Inter e Mike Maignan, anche da parte del giocatore». Una smentita categorica che allontana lo spettro di un “tradimento” simile a quelli visti in passato sull’asse Milano. Secondo il giornalista, l’ipotesi di vedere Magic Mike in nerazzurro è, ad oggi, priva di fondamento: «Oggi Maignan-Inter è un qualcosa che a noi non risulta».

Maignan Inter, secche smentite ma resta il nodo rinnovo

Questa presa di posizione rassicura parzialmente il popolo milanista, che temeva di vedere il proprio beniamino rinforzare la diretta concorrente per lo scudetto. Tuttavia, se il pericolo nerazzurro sembra scongiurato, resta sul tavolo la complessa questione del rinnovo contrattuale. Il legame con il Milan scade nel 2026 e, come noto, i dialoghi sono fermi da tempo. La smentita sull’Inter non risolve automaticamente i problemi tra l’entourage del giocatore e la dirigenza di via Aldo Rossi, ma almeno sgombra il campo da una destinazione che avrebbe avuto il sapore della beffa atroce. Ora la palla passa nuovamente alla società rossonera, chiamata a ricucire lo strappo senza l’ombra ingombrante dei cugini alle spalle.