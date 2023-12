Maignan nuova foto profilo Instagram ed il messaggio: «Pregheremo, lavoreremo e avremo successo»

Un Mike Maignan riflessivo si esprime così sui propri social dopo la sconfitta rimediata dal Milan contro l’Atalanta

Protagonista in positivo di Atalanta Milan con le sue parate, nonostante la sconfitta rimediata dai rossoneri per 3 a 2, Mike Maignan torna in chiave riflessiva sui propri social. L’estermo difensore francese ha infatti aggiornato la propria foto profilo Instagram con una frase.

Il portiere scrive: «“On va prìer, on va travallìer et on va rèussir”, Pregheremo, lavoreremo e avremo successo».