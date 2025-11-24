Connect with us

Maignan, il Corriere Della Sera lo esalta: «Tre parate mostruose fanno sparire i nerazzurri». L'eroe del Derby neutralizza il rigore di Calhanoglu

Inter Milan, il Diavolo si dimostra ammazzagrandi! Altro big match vinto ma Allegri lancia il monito a Leao e compagni

Prime pagine quotidiani sportivi – 24 novembre 2025

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: Allegri aggancia il Napoli al secondo posto, Roma prima da sola

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pulisic regala il derby ad Allegri, vincono Roma e Lazio

5 minuti ago

Maignan, dopo Pulisic, è stato l’eroe del derby di ieri sera tra Inter e Milan: parate mostruose e il rigore neutralizzato a Calhanoglu

Il Corriere della Sera incorona Mike Maignan come l’assoluto protagonista della vittoria del Milan nel Derby (1-0). Il titolo di stamattina è eloquente: «Tutti attorno a Maignan. Con 3 parate mostruose fa sparire i nerazzurri».

Il portiere francese è stato decisivo, prima con interventi importanti nel primo tempo e poi con il capolavoro del rigore neutralizzato a Calhanoglu nella ripresa. Al triplice fischio, tutta la squadra è corsa ad abbracciare il suo numero uno.

Anche Massimiliano Allegri ha elogiato il lavoro dietro le quinte: “Per i rigori c’è Claudio Filippi, è il migliore in quel ruolo, molto bravo a preparare i portieri sui rigori“. La vittoria è stata un lavoro di squadra, ma il merito è gran parte di Maignan.

