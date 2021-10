Maignan è già una certezza, Pioli lo esalta: «Maniaco della preparazione»

Stefano Pioli esalta Mike Maignan durante la sua intervista ai microfoni de Il Giornale. Le parole del tecnico rossonero

Mike Maignan è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione in maglia Milan. Stefano Pioli ha parlato di lui nella sua intervista a Il Giornale, rivelando di come lo stesse seguendo già da diverso tempo. Le sue parole.

«Quando giochiamo contro un rivale europeo in genere guardiamo diverse partite degli avversari con il mio staff. Mike mi aveva colpito in quelle partite visionate. Poi quando è arrivato a San Siro con il Lille l’ho visto e sentito partecipe con i suoi compagni. Lo abbiamo fatto seguire poi dai nostri preparatori dei portieri che hanno confermato il giudizio. Ora Mike ha dato il 105%, è sempre concentrato, curioso fino a rasentare la diffidenza. Vive con intensità non solo la partita ma anche la settimana. È un maniaco della preparazione».

