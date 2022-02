Maignan: «Donnarumma? Io faccio il mio lavoro. Il derby è importante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mike Maignan ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio

DERBY – «Il derby è molto importante per Milano, per noi era importante anche per la classifica.»

LAZIO – «Abbiamo giocato con la giusta mentalità, abbiamo giocato con intensità e abbiamo vinto la partita. La Coppa Italia è una competizione importante per noi.»

SEGRETI – «Sono molto esigente, per un portiere i dettagli sono fondamentali. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro.»

DONNARUMMA – «Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro.»