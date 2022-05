Maignan: «Per far parte della Francia devi essere in forma, su Lloris..»

Mike Maignan ha rilasciato un’ intervista ai canali di Téléfoot, soffermandosi sulla possibile convocazione per il Mondiale

«Lloris è il capitano, tutti conoscono il suo posto, io per primo. Per far parte della Francia devo essere in forma, potrò restare se sarò efficiente così come lo dovranno essere gli altri. Dobbiamo andare avanti tutti insieme, è questa la cosa importante»