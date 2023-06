Maignan Chelsea, il Milan ha rifiutato questa super offerta! I dettagli

Maignan Chelsea, il Milan ha rifiutato questa super offerta proveniente direttamente da Londra! I dettagli

Mike Maignan è finito nel mirino del Chelsea che, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe avanzato al Milan una maxi-offerta da 80 milioni di euro.

No dei rossoneri e dello stesso portierone, mai convinto della destinazione. Ovviamente nessuno è incedibile, ma per Maignan servirà una proposta da almeno 100 milioni di euro per far anche solo sedere Moncada e Furlani al tavolo delle trattative.