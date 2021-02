Magnini: «Derby con Giorgia, vi dico chi porterei in vasca con me»

Filippo Magnini vivrà un derby in famiglia molto particolare. Il compagno di Giorgia Palmas ha parlato ai microfoni di Sky

Filippo Magnini vivrà un derby in famiglia molto particolare. Il compagno di Giorgia Palmas ha parlato ai microfoni di Sky: «Questo derby lo vivo con grande apprensione, perché sono interista ma mia moglie è milanista. Lo vivo intensamente anche per sapere se la sera si mangia o no. In ogni caso dico che una volta che siamo avanti sarebbe bene continuare così.

Chi porterei in vasca con me? Qualche giocatore del Milan, magari dove non si tocca. Sono molto amico con Ambrosini, ci siamo presi un po’ in giro in questi giorni ma il bello dello sport è anche questo. Chi temo del Milan? Theo Hernandez quando gioca bene è pericoloso perché crea anche gioco, oltre ad Ibra ovviamente».