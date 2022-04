Maccarone: «Inter o Milan? Ecco chi è la favorita per lo scudetto»

Massimo Maccarone è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 parlando tra le varie anche della lotta scudetto

«Penso che questo campionato lo vincerà l’Inter. Se la giocano Inter e Milan: l’Inter mi sembra leggermente favorita sia per il vantaggio sia per il calendario, che propone partite più abbordabili rispetto al Milan. Conterà anche l’esperienza? Sì, quello aiuta sempre, ma una volta che arrivi a poche giornate dalla fine e hai da andare a prendere un obiettivo serve più l’entusiasmo. In questo momento l’Inter ce l’ha a favore, soprattutto dopo la partita con la Juve, quindi è difficile che possano riperdere lo svantaggio. Da qui alla fine del campionato può anche vincerle tutte».

