 Lutto nel mondo del calcio: addio a Bruno Baveni - FOTO
Lutto nel mondo del calcio: addio a Bruno Baveni. Il cordoglio del Milan – FOTO

2 ore ago

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all’età di 85 anni Bruno Baveni, ex centrocampista del Milan e non solo. Il cordoglio del club rossonero

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Baveni, ex centrocampista e allenatore, morto all’età di 85 anni. Baveni ha avuto una lunga carriera, vestendo in campo le maglie di diversi club, tra cui Genoa, Milan, Savona, Trento e Sestri Levante.

Il suo nome è legato in particolare alla storia rossonera, con cui riuscì a conquistare uno Scudetto nella stagione 1967/68.

L’AC Milan ha voluto esprimere il suo cordoglio con un toccante ricordo dedicato al nativo di Sestri Levante:

Campione d’Italia con la maglia rossonera nel 1967/68, ci ha lasciato Bruno Baveni. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Bruno“.

